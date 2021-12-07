Військовий комітет НАТО провів позачергову зустріч, ключовою темою була Україна

Військовий комітет НАТО увечері 6 грудня зібрався на позачергову зустріч. Основною темою обговорення на ній була ситуація довкола України, але розмова не була пов'язана з очікуваною відеозустріччю президентів США та РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу та коментар кореспонденту "Укрінформу".

"30 начальників штабів країн-союзниць зібралися на віртуальну зустріч Військового комітету для обговорення безпекових викликів, що постали перед Альянсом, у всіх оперативних просторах та географічних регіонах", - повідомили в Альянсі.

Головний командувач союзних сил у Європі та помічник генсека з розвідки та безпеки надали комітету останню інформацію. Начальники штабів обмінялися даними для формування спільного розуміння ситуації. "Метою зустрічі було посилення прозорості між союзниками та узгодження діяльності на національному рівні та рівні Альянсу", - додають у повідомленні.

Як пояснили кореспонденту Укрінформу в штаб-квартирі Альянсу, зустріч начальників штабів відбулася позачергово.

"Ми зазвичай маємо кілька регулярних зустрічей начальників штабів на рік, але ця зустріч була позачерговою. Так, вони обговорювали ситуацію, що склалася навколо кордонів України, але не лише її. Завданням було оцінити обстановку у ширшому контексті. Тому що, якщо акцентувати увагу лише на одній темі (російського. – Ред.) військового нарощування навколо України, можна упустити інші важливі деталі", – зауважив у коментарі агентству офіційний представник Альянсу.

За інформацією джерела, одним із головних завдань цієї зустрічі був обмін інформацією та досягнення спільного розуміння ситуації, а також погодження спільної позиції та спільних дій. Така координація є важливою, оскільки у цьому контексті дії та національні заходи країни-члена НАТО можуть сприйматися як дії Альянсу в цілому.

Відповідаючи на уточнювальне запитання Укрінформу, офіційний представник НАТО наголосив, що вчорашня віртуальна зустріч військових керівників НАТО не була пов’язана з підготовкою до розмови між президентом США Джо Байденом та російським керівником Володимиром Путіним, що має відбутися 7 грудня.

"Ці речі жодним чином не пов’язані. Начальники штабів обговорювали суто військові аспекти реагування на ситуацію з безпеки, у широкому контексті. Нашим головним завданням було провести обмін інформацією, що мають країни-союзниці, та скласти об’єднану картину того, що відбувається", – повідомив співрозмовник агентства.

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