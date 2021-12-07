Военный комитет НАТО провел внеочередную встречу, ключевой темой была Украина

Военный комитет НАТО вечером 6 декабря собрался на внеочередную встречу. Основной темой обсуждения была ситуация вокруг Украины, но разговор не был связан с ожидаемой видеовстречей президентов США и РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса и комментарий корреспонденту "Укринформа".

"30 начальников штабов стран-союзниц собрались на виртуальную встречу Военного комитета для обсуждения стоящих перед Альянсом вызовов в сфере безопасности во всех оперативных пространствах и географических регионах", - сообщили в Альянсе.

Главный командующий союзными силами в Европе и помощник генсека по разведке и безопасности предоставили комитету последнюю информацию. Начальники штабов обменялись данными для формирования общего понимания ситуации. "Цель встречи - усиление прозрачности между союзниками и согласование деятельности на национальном уровне и уровне Альянса", - добавляют в сообщении.

Как пояснили корреспонденту "Укринформа" в штаб-квартире Альянса, встреча начальников штабов была внеочередной.

"У нас обычно есть несколько регулярных встреч начальников штабов в год, но эта встреча была внеочередной. Да, они обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг границ Украины, но не только ее. Задачей было оценить обстановку в более широком контексте. Потому что, если акцентировать внимание только на одной теме (российского. – Ред.) военного наращивания вокруг Украины, можно упустить другие важные детали", – отметил в комментарии агентству официальный представитель Альянса.

По информации источника, одной из главных задач этой встречи был обмен информацией и достижение общего понимания ситуации, согласование общей позиции и совместных действий. Такая координация важна, поскольку в этом контексте действия и национальные мероприятия страны-члена НАТО могут восприниматься как действия Альянса в целом.

Отвечая на уточняющий вопрос "Укринформа", официальный представитель НАТО подчеркнул, что вчерашняя виртуальная встреча военных руководителей НАТО не была связана с подготовкой к разговору между президентом США Джо Байденом и российским руководителем Владимиром Путиным, который состоится 7 декабря.

"Эти вещи никоим образом не связаны. Начальники штабов обсуждали сугубо военные аспекты реагирования на ситуацию по безопасности, в широком контексте. Нашей главной задачей было провести обмен информацией, имеющейся у стран-союзниц, и составить объединенную картину происходящего", – сообщил собеседник агентства.

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