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Норвегия усилит COVID-ограничения на Рождество

Среда, 8 декабря 2021, 14:17

Правительство Норвегии объявило ряд ограничений на период рождественских и новогодних праздников, чтобы уменьшить социальные контакты и замедлить передачу коронавируса после нескольких недель роста случаев заболевания.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

"Мы бы очень хотели покончить с пандемией. Сейчас ситуация все еще настолько серьезна, что мы должны ввести новые меры по сохранению контроля", – сказал премьер-министр Йонас Гар Стере.

Меры вступят в силу в четверг и будут действовать в течение четырех недель. Они будут повторно оценены через две недели, 23 декабря.

В рождественский период будет рекомендовано максимум 10 гостей дома. Рекомендуемый лимит можно увеличить до 20 в канун Рождества или для вечеринки. Общественность также просят попытаться ограничить свои социальные контакты.

Всем советуют соблюдать социальную дистанцию ​​в один метр. Однако это не касается детей детских садов и начальных классов, а также тех, кто работает с детьми, молодежью и т.д.

Маски также необходимо носить, когда невозможно соблюсти социальную дистанцию ​​в магазинах, торговых центрах, ресторанах, общественном транспорте, такси и в помещениях на остановках общественного транспорта.

Максимум 20 человек смогут встретиться на частных собраниях в общественных местах или арендованных помещениях. Кроме того, в полночь прекращается подача алкоголя в местах с лицензией на продажу алкогольных напитков.

На массовых мероприятиях могут встречаться до 3 групп по 200 человек, где есть фиксированные места и социальная дистанция в два метра.

Напомним, правительство Румынии обсуждает ослабление ограничений на период новогодних и рождественских праздников, но также планирует ужесточить правила въезда через вариант "Омикрон".

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