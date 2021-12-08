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Румунія послабить обмеження на Різдво і Новий рік

Середа, 8 грудня 2021, 10:53

Уряд Румунії обговорює послаблення обмежень на період новорічних і різдвяних свят, але також планує посилити правила в’їзду через варіант "Омікрон".

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Серед пропозицій, які обговорюватиме уряд, – скасування нічної комендантської години для невакцинованих та дозвіл відвідувати торгові центри та готелі тим, хто має негативні тести, а не лише для вакцинованих та тих, хто одужав.

Маски більше не будуть обов’язковими на вулиці, за винятком місць скупчення людей. Магазини та ресторани працюватимуть до 22:00, тоді як зараз - до 21:00. Однак ця вимога не застосовуватиметься 24, 25 та 31 грудня та 1 січня.

Національний комітет з надзвичайних ситуацій вніс пропозиції, які будуть обговорені та прийняті на засіданні уряду, яке заплановано на середу.

Уряд також розгляне нові правила поїздок, зокрема обов’язковий карантин для людей, які не вакциновані чи одужали та прибувають із країн ЄС, віднесених до червоного списку.

Люди з негативним ПЛР-тестом після прибуття в Румунію залишатимуться на карантині лише 10 днів, у порівнянні з 14 днями для осіб, які не нададуть результат тесту, а вакцинованим та тим, хто одужав не доведеться перебувати на карантині. Мандрівники з третіх країн повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту, навіть якщо вони вакциновані або одужали, щоб уникнути карантину.

Раніше повідомлялося, що Румунія запровадила карантинний режим на 14 днів для прибулих з України невакцинованих мандрівників.

Після підтвердження перших двох випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон" у Румунії влада країни оголосила про низку заходів з метою обмежити його поширення.

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Румунія Карантин Коронавірус
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