Словаччина закриває школи на карантин, але залишить відкритими ТРЦ і курорти

У Словаччині вирішили з понеділка усі середні та старші класи переходять на дистанційне навчання, тоді як більшість магазинів, гірськолижних курортів та перукарень залишаться відкритими для вакцинованих на Різдво.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Анна Земанова з партії "Свобода та солідарність" сказала, що її партія прийняла закриття шкіл як компроміс для відкриття магазинів перед Різдвом.

Наразі школи будуть закриті до 9 січня. Відновлення навчання буде залежати від ситуації з пандемією.

"В останні місяці ми спостерігаємо зростання залучення політики до питань освіти. Це ставить під загрозу майбутнє цілого покоління. Я не розумію, як наші політики не соромляться говорити, що закриті школи – це прийнятний компроміс для відкриття магазинів. Це абсурд", – сказала Івета Баркова, голова приватної школи поблизу Братислави.

Експерти попереджають, що школи можуть залишитися закритими навіть після 9 січня, оскільки в країні буде більше випадків через часткове відкриття економіки.

Нагадаємо, у Словаччині майже 600 військових на даний час залучені для допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу, з них більшість - у коронавірусних госпіталях.

Раніше Словаччина з населенням 5,4 млн, зареєструвала новий максимум заражень - понад 15 тисяч за добу.

Загалом у Словаччині повністю вакциновані від коронавірусу 46% дорослого населення. Це суттєво менше, ніж у більшості інших країн ЄС, але дещо більше, ніж у Румунії та Болгарії, які мають найнижчі показники вакцинації.

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