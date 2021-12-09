Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Словакия закрывает школы на карантин, но оставит открытыми ТРЦ и курорты

Четверг, 9 декабря 2021, 14:08

В Словакии с понедельника все средние и старшие классы переходят на дистанционное обучение, в то время как большинство магазинов, горнолыжных курортов и парикмахерских останутся открытыми для вакцинированных на Рождество.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Анна Земанова из партии "Свобода и солидарность" сказала, что ее партия приняла закрытие школ как компромисс для открытия магазинов перед Рождеством.

В настоящее время школы будут закрыты до 9 января. Возобновление обучения будет зависеть от ситуации с пандемией.

"В последние месяцы мы наблюдаем рост привлечения политики к вопросам образования. Это ставит под опасность будущее целого поколения. Я не понимаю, как наши политики не стесняются говорить, что закрытые школы – приемлемый компромисс для открытия магазинов. Это абсурд", – сказала Ивета Баркова, глава частной школы вблизи Братиславы.

Эксперты предупреждают, что школы могут остаться закрытыми даже после 9 января, поскольку в стране будет больше случаев из-за частичного открытия экономики.

На прошлой неделе Словакия с населением 5,4 млн зарегистрировала новый максимум заражений - более 15 тысяч в сутки.

В целом в Словакии полностью вакцинировано от коронавируса 46% взрослого населения. Это значительно меньше, чем в большинстве других стран ЕС, но несколько больше, чем в Румынии и Болгарии, которые имеют самые низкие показатели вакцинации.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словакия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua

Статьи

Германия после Меркель: как будет работать правительство Шольца и чего ждать Украине

Какой будет политика нового правительства Германии? На какую помощь Берлина может рассчитывать Киев и как правительство Шольца готово действовать в случае новой агрессии со стороны РФ? (укр.)
9 декабря 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Проверка солидарности: какие риски "Северного потока-2" нужно учесть ЕС

За всю историю транзита по нашей ГТС ни разу не было случая, когда бы мы остановили транзит по техническим причинам (укр.)
9 декабря 2021 — Ольга Белькова, Оператор ГТС Украины

Давление, и не только из России: кто и почему пытается остановить реформу СБУ

Закон об СБУ до сих пор окутан теориями заговора, "зрадой" и взаимоисключающими стереотипами. Сконцентрируемся на тех нормах, которые сейчас вызывают больше всего критики (укр.)
8 декабря 2021 — Марьяна Безуглая, народный депутат Украины, "Слуга народа"