Словакия закрывает школы на карантин, но оставит открытыми ТРЦ и курорты

В Словакии с понедельника все средние и старшие классы переходят на дистанционное обучение, в то время как большинство магазинов, горнолыжных курортов и парикмахерских останутся открытыми для вакцинированных на Рождество.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Анна Земанова из партии "Свобода и солидарность" сказала, что ее партия приняла закрытие школ как компромисс для открытия магазинов перед Рождеством.

В настоящее время школы будут закрыты до 9 января. Возобновление обучения будет зависеть от ситуации с пандемией.

"В последние месяцы мы наблюдаем рост привлечения политики к вопросам образования. Это ставит под опасность будущее целого поколения. Я не понимаю, как наши политики не стесняются говорить, что закрытые школы – приемлемый компромисс для открытия магазинов. Это абсурд", – сказала Ивета Баркова, глава частной школы вблизи Братиславы.

Эксперты предупреждают, что школы могут остаться закрытыми даже после 9 января, поскольку в стране будет больше случаев из-за частичного открытия экономики.

На прошлой неделе Словакия с населением 5,4 млн зарегистрировала новый максимум заражений - более 15 тысяч в сутки.

В целом в Словакии полностью вакцинировано от коронавируса 46% взрослого населения. Это значительно меньше, чем в большинстве других стран ЕС, но несколько больше, чем в Румынии и Болгарии, которые имеют самые низкие показатели вакцинации.

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