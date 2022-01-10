В ОДКБ назвали офіційну кількість "миротворців", задіяних у інтервенції у Казахстан

На території Казахстану перебувають понад 2000 військовослужбовців країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію було озвучено під час відеозустрічі лідерів країн ОДКБ, стенограма якої опублікована на сайті Кремля.

"На сьогодні – відповідно до рішення Ради колективної безпеки – в Республіці Казахстан розгорнуті та розпочали виконання поставлених завдань Колективні миротворчі сили ОДКБ у кількості 2030 осіб та 250 одиниць техніки. Вони реалізують функції прикриття та забезпечення безпеки аеропортів, військових складів та інших стратегічних об'єктів", - сказав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Генсек ОДКБ Станіслав Зась розповів, що розгортання контингенту у повному обсязі завершено 9 січня.

"Протягом чотирьох діб літаками Повітряно-космічних сил Російської Федерації здійснено понад 108 рейсів. Контингенти колективних миротворчих сил дислоковані у містах Нур-Султан, Алмати та містах Алма-Атинської області. Командні пункти розгорнуті на базі Військового інституту вільних військ у місті Алмати", - сказав він.

Командує контингентом, який практично повністю складається із російських військових, генерал-полковник РФ Андрєй Сердюков. Він є командувачем Повітряно-десантних військ РФ. За даними української військової розвідки, Сердюков керував операцією по захопленню Росією у 2014 році території АР Крим. Він також був безпосереднім керівником з формування і застосування угруповання російських військ на Донбасі.

Президент РФ Владімір Путін заявив, що до складу контингенту ОДКБ "увійшли найбільш підготовлені підрозділи Повітряно-десантних військ Росії, всі вони мають реальний бойовий досвід".

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