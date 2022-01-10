В ОДКБ назвали официальное количество "миротворцев", задействованных в интервенции в Казахстане

На территории Казахстана находятся более 2000 военнослужащих стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает "Европейская правда", такая информация была озвучена во время видеовстречи лидеров стран ОДКБ, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

"На сегодняшний день – в соответствии с решением Совета коллективной безопасности – в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов", – сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Генсек ОДКБ Станислав Зась рассказал, что развертывание контингента в полном объеме завершено 9 января.

"В течение четырех суток самолетами Воздушно-космических сил Российской Федерации совершено более 108 рейсов. Контингенты коллективных миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алматы и городах Алма-Атинской области. Командные пункты развернуты на базе Военного института свободных войск в городе Алматы", - сказал он.

Командует контингентом, который практически полностью состоит из российских военных, генерал-полковник РФ Андрей Сердюков. Он является командующим Воздушно-десантными войсками РФ. По данным украинской военной разведки, Сердюков руководил операцией по захвату Россией в 2014 году на территории АР Крым. Он также являлся непосредственным руководителем по формированию и применению группировки российских войск на Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в состав контингента ОДКБ "вошли наиболее подготовленные подразделения воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт".

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