У Римі піднявся скандал після використання нацистської символіки і вітання під час похорон

У Римі поховальна процесія для небіжчиці правих поглядів спровокувала обурення через використання нацистської символіки і фашистського вітання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera та The Guardian.

Похорон проходив у понеділок 10 січня за участі близько двох десятків людей. За даними італійських ЗМІ, померла - 44-річна Алессія Аугелло, колишня учасниця крайньої правої групи Forza Nuova. За дверима церкви труну загорнули у прапор зі свастикою, а учасники процесії використали римський салют.

Випадок набув розголосу через зроблені випадковими свідками фото й відео та спровокував суспільне обурення.

Вікаріат Рима засудив інцидент, зазначивши, що священники, які проводили церемонію, не були поінформовані про те, що буде відбуватися після виходу процесії з церкви, і що цей символ абсолютно несумісний з християнством і його використання є неприйнятним для церковної громади міста.

У єврейській громаді висловили подив, що такі речі все ще можуть траплятися в Італії через багато десятиліть після Другої світової війни.

Поліція вже встановила особи частини учасників процесії.

Схожий випадок у Римі траплявся і в березні минулого року, біля іншої церкви.