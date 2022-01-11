Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Риме разразился скандал после использования нацистской символики и приветствия во время похорон

Вторник, 11 января 2022, 17:49

В Риме погребальная процессия для покойной правых взглядов спровоцировала возмущение из-за использования нацистской символики и фашистского приветствия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Corriere della Sera та The Guardian.

Похороны проходили в понедельник 10 января с участием около двух десятков человек. По данным итальянских СМИ, скончавшаяся - 44-летняя Алессия Аугелло, бывшая участница крайней правой группы Forza Nuova. За дверью церкви гроб завернули во флаг со свастикой, а участники процессии использовали римский салют.

 

Случай получил огласку из-за сделанных случайными свидетелями фото и видео и спровоцировал общественное возмущение.

Скандал в Германии: неонациста похоронили в еврейской могиле

Викариат Рима осудил инцидент, отметив, что священники, проводившие церемонию, не были проинформированы о том, что будет происходить после выхода процессии из церкви, и что этот символ совершенно несовместим с христианством и его использование неприемлемо для церковной общины города.

В еврейской общине выразили удивление, что такие вещи все еще могут случаться в Италии спустя многие десятилетия после Второй мировой войны.

Полиция уже установила личности части участников процессии.

Подобный случай в Риме имел место и в марте прошлого года, возле другой церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Санкции вопреки Байдену: сможет ли Конгресс США заблокировать "Северный поток-2"

Судьба усиленных санкций против "Северного потока-2" будет решена уже 14 января. И хотя проект республиканцев не имеет поддержки большинства, ситуация остается неустойчивой (укр.)
11 января 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Почему смена власти в Польше не станет хорошей новостью для Киева: взгляд из Варшавы

Нынешняя польская власть готова к реальной поддержке Украины независимо от взглядов Германии или РФ. Сохранится ли этот курс в случае победы оппозиции? (укр.)
10 января 2022 — Пшемыслав Журавский вель Граевский, глава Совета безопасности и обороны при президенте Польши

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

В ЕС не скрывают, что их все это раздражает! Ведь принцип "ничего о нас без нас" относится не только к Украине, но и ко всем европейским странам...
10 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда