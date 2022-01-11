В Риме разразился скандал после использования нацистской символики и приветствия во время похорон

В Риме погребальная процессия для покойной правых взглядов спровоцировала возмущение из-за использования нацистской символики и фашистского приветствия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Corriere della Sera та The Guardian.

Похороны проходили в понедельник 10 января с участием около двух десятков человек. По данным итальянских СМИ, скончавшаяся - 44-летняя Алессия Аугелло, бывшая участница крайней правой группы Forza Nuova. За дверью церкви гроб завернули во флаг со свастикой, а участники процессии использовали римский салют.

Случай получил огласку из-за сделанных случайными свидетелями фото и видео и спровоцировал общественное возмущение.

Викариат Рима осудил инцидент, отметив, что священники, проводившие церемонию, не были проинформированы о том, что будет происходить после выхода процессии из церкви, и что этот символ совершенно несовместим с христианством и его использование неприемлемо для церковной общины города.

В еврейской общине выразили удивление, что такие вещи все еще могут случаться в Италии спустя многие десятилетия после Второй мировой войны.

Полиция уже установила личности части участников процессии.

Подобный случай в Риме имел место и в марте прошлого года, возле другой церкви.