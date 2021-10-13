Скандал у Німеччині: неонациста поховали у єврейській могилі

Керівництво кладовища біля Берліна заявило, що зробило "жахливу помилку", дозволивши поховати прах відомого заперечувача Голокосту в могилі музикознавця єврейського походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

48-річний активіст-неонацист Генрі Хафенмаєр був похований минулої п'ятниці на південно-західному цвинтарі Штансдорф в Бранденбурзі. На церемонії були присутні відомі праві екстремісти, в тому числі Хорст Малер, один із засновників неонацистської організації Baader-Meinhof.

Перед своєю смертю через хворобу в серпні Хафенмаєр отримав статус "мученика" в німецьких правоекстремістських колах після того, як був засуджений до тюремного ув'язнення за серію антисемітських листів до державних установ, в яких Голокост описувався як "брехня".

Фотографії поховання показують, що урна Хафенмаєра була похована на ділянці поховання перед надгробком єврейського вченого Макса Фрідлендера, співака і музикознавця прусського походження, який помер від інсульту в Берліні в 1934 році.

Під час поховання надгробок Фрідлендера було вкрито чорною тканиною і табличкою з іменем Хафенмаєра і цитатою з Іоанна 8:32: "І пізнаєте правду, і правда визволить вас".

Євангельська церква в Берліні-Бранденбурзі, яка управляє кладовищем площею 200 гектарів, заявила, що поховання було відновлено для нових поховань, а останки Фрідлендера кремували, що є звичайною практикою з місцями поховання, оренда яких не може бути поновлена після "періоду спокою" від 10 до 20 років.

Однак надгробок Фрідлендера залишився стояти, бо він внесений до списку пам'яток.

Керівництво кладовища заявило, що відхилило початковий запит адвоката неонацистів про розташування поховання в більш центральній частині через побоювання, що воно може стати місцем збору правих екстремістів.

Наступний запит про похорон Хафенмаєра на місці колишньої могили Фрідлендера був задоволений на основі принципу, що кожна людина має "право на останнє місце спочинку", а також тому, що в реєстрі кладовища музикант і вчений числяться протестантом на момент смерті.

Проте, церква визнала, що невірно оцінила ситуацію і збирається перемістити урну з прахом неонациста в інше місце.

Офіцер Берліна з антисемітизму Самуель Зальцборн у вівторок подав заяву про порушення кримінальної справи. "Очевидно, що праві екстремісти свідомо вибрали єврейську могилу, щоб порушити вічний мир через поховання заперечувача Голокосту", - сказав він.