Посольство підтвердило, що Німеччина не спрощувала в’їзд для туристів з України

Посольство України у Німеччині підтвердило, що раніше оприлюднені дані про відкриття Німеччини для усіх туристів з України через зниження епідемічних показників виявилися хибними.

Про це посольство заявило у дописі на своїй Facebook-сторінці у середу, повідомляє "Європейська правда".

Посольство зазначило, що 9 січня на своїй фейсбук-сторінці розмістило повідомлення про змінений режим в’їзду українських громадян до Німеччини, яке базувалося на офіційних даних німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI), а також Федерального міністерства внутрішніх справ.

Тоді йшлося про рішення німецької влади про виключення України зі списку т.зв. "країн підвищеного ризику", що тягне за собою зняття цілої низки обмежень для українців під час майбутніх подорожей до ФРН.

"Після щойно отриманих - на офіційні звернення посольства - додаткових роз’яснень з боку вповноважених компетентних органів ФРН, насамперед МВС та Федеральної поліції Німеччини (прикордонної служби), змушені, на жаль, констатувати, що оприлюднена раніше інформація була не зовсім коректною", - заявило посольство.

Посольство попросило вибачення, якщо опублікована інформація могла спричинити незручності громадян, і подякувало українськими ЗМІ, зокрема "Європейській правді", а також туристичним компаніям за те, що вони проявили пильність і звернули увагу на необхідність додаткового уточнення режиму поїздок.

Посольство уточнило, що повідомлення Інституту імені Роберта Коха (RKI) щодо порядку в‘їзду з 9 січня стосується виключно карантинних приписів уряду Німеччини, і відтепер громадяни України звільняються від вимог щодо електронної реєстрації та проходження карантину.

За актуальними правилами в’їзду, повністю вакциновані громадяни України можуть в‘їхати до Німеччини навіть без нагальної потреби. Для такої категорії осіб чинними є загальні правила в’їзду, наголосило посольство.

Невакциновані громадяни України можуть в‘їхати до Німеччини лише за нагальної потреби, пред‘явивши при цьому або негативний результат тесту (ПЛР або антиген), або довідку про одужання.

Раніше низка джерел, у тому числі посольство України у Німеччині та німецькі ЗМІ, а з посиланням на них і ЄвроПравда, повідомили, що Україна виключена з переліку держав, для яких діє вимога вакцинації як передумова для туризму. Ця інформація виявилася хибною.

У середу "ЄвроПравда" повідомила, що дозвіл на в’їзд до Німеччини без нагальної потреби залишається тільки для тих мешканців України, хто має чинний сертифікат про вакцинацію

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