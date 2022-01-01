ЄС не запустить у 2022 році обов’язкову оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу (ETIAS)

Євросоюз відклав на завершення 2022 запуск системи ETIAS, за якою подорожуючі з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок, що означає, що ця оплата не стане обов’язковою для громадян України до 2023 року.

Це випливає з документів профільної агенції ЄС EU-LISA, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий після лише у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі. Авторизація буде платною (коштуватиме 7 євро) та діятиме 3 роки, під час яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна.

У ЄС підкреслюють, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів (підтвердження доходів, статусу тощо). Крім того, заявка не потребує відвідування візового центру, здійснюється онлайн, а у переважній більшості випадків авторизація буде надана автоматично, протягом лічених секунд або хвилин. Йдеться про заповнення анкети-опитувальника. Єврокомісія оцінює час, потрібний для першого заповнення анкети, у 20 хвилин.

Дані, надані подорожуючим, будуть звірятися із даними у базах ЄС для перевірки того, чи не перевищила особа час перебування в ЄС, чи не вчиняла злочинів на території ЄС, чи не має інших специфічних заборон на в’їзд тощо.

Як повідомляла раніше "Європейська правда", Євросоюз ще у 2016 ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС. У 2018 Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, що отримала назву ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

Втім, терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі – через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову довелося перенести.

Ані 1 січня, ані на початку року ETIAS не буде доступний. Втім, у профільній агенції не мають намір відкладати його запуск на наступний рік. Є політичне рішення про те, що система має технічно працювати у 2022 році, заявляють в профільній агенції ЄС, відзначаючи, втім, що дотримання цього дедлайну буде "викликом".

Наразі у "єдиному програмному документі на 2022-2024 роки" агенції EU-LISA, встановлений плановий термін запуску ETIAS на грудень 2022 року.

У лютому-2022 має з'явитися вебсайт системи ETIAS. У червні має запрацювати Entry-Exit System – єдина електронна система реєстрації в’їзду та виїзду у Шенгенську зону, яка є передумовою для запуску ETIAS. Також мають відбутися кадрові конкурси та укомплектований штат, що оброблятиме запити на авторизацію.

Втім, законодавство ЄС вимагає, щоби мінімум пів року реєстрація в системі була добровільною, причому це термін може бути продовжений. Таким чином, обов’язкова реєстрація поїздок не почне застосовуватися цього року.

Детальніше про те, як працюватиме система ETIAS, дивіться у відео на каналі ЄвроПравди або читайте у статті, яку ми публікували минулого року, після ухвалення остаточних законодавчих рішень ЄС: "Нові правила безвізу: як українців пускатимуть до ЄС з 2022 року".