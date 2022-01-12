Посольство подтвердило, что Германия не упрощала въезд для туристов из Украины

Посольство Украины в Германии подтвердило, что ранее обнародованные данные об открытии Германии для всех туристов из Украины из-за снижения эпидемических показателей оказались ложными.

Об этом посольство заявило в сообщении на своей Facebook-странице в среду, сообщает "Европейская правда".

Посольство отметило, что 9 января на своей фейсбук-странице разместило сообщение об измененном режиме въезда украинских граждан в Германию, основанное на официальных данных немецкого Института имени Роберта Коха (RKI), а также Федерального министерства внутренних дел.

Тогда речь шла о решении немецких властей об исключении Украины из списка т.н. "стран повышенного риска", что влечет за собой снятие целого ряда ограничений для украинцев во время предстоящих путешествий в ФРГ.

"После только что полученных – на официальные обращения посольства – дополнительных разъяснений со стороны уполномоченных компетентных органов ФРГ, прежде всего МВД и Федеральной полиции Германии (пограничной службы), вынуждены, к сожалению, констатировать, что обнародованная ранее информация была не совсем корректной", – заявило посольство.

Посольство извинилось, если опубликованная информация могла вызвать неудобства для граждан, и поблагодарила украинские СМИ, в частности "Европейскую правду", а также туристические компании за то, что они проявили бдительность и обратили внимание на необходимость дополнительного уточнения режима поездок.

Посольство уточнило, что сообщение Института имени Роберта Коха (RKI) о порядке въезда с 9 января касается исключительно карантинных предписаний правительства Германии, и теперь граждане Украины освобождаются от требований электронной регистрации и прохождения карантина.

По актуальным правилам въезда полностью вакцинированные граждане Украины могут въехать в Германию даже без острой необходимости. Для такой категории лиц действуют общие правила въезда, подчеркнуло посольство.

Невакцинированные граждане Украины могут въехать в Германию только при наличии уважительной причины, предъявив при этом либо отрицательный результат теста (ПЦР или антиген), либо справку о выздоровлении.

Ранее ряд источников, в том числе посольство Украины в Германии и немецкие СМИ, а со ссылкой на них и ЕвроПравда сообщили, что Украина исключена из перечня государств, для которых действует требование вакцинации как предпосылка для туризма. Эта информация оказалась ложной.

В среду ЕвроПравда сообщила, что разрешение на въезд в Германию без необходимости остается только для тех жителей Украины, кто имеет действующий сертификат о вакцинации.

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