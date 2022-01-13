Голова Військового комітету НАТО: переговори з РФ поки не дали результатів

Переговори НАТО та Росії щодо деескалації ситуації навколо України поки не дали бажаних результатів.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Зустріч не призвела до жодної зміни у розвідувальних даних, які ми бачимо. Нарощування продовжується і досі викликає занепокоєння", - сказав Бауер.

Пізніше він уточнив, що поки зарано очікувати на результати, оскільки переговори тривають у різних форматах, зокрема, в ОБСЄ, і після цього Росія ще формуватиме свої рішення.

"Зарано говорити про підсумки переговорів…Після всіх переговорів цього тижня російські представники повернуться до Москви і передадуть всю інформацію президенту Путіну, і він уже вирішуватиме подальші кроки", - додав Бауер.

Він зазначив, що для НАТО зараз існують дві великі загрози – Росія і тероризм. "Коли йдеться про стримування, то важливо донести до іншої сторони, що у разі дій наслідки для іншої сторони будуть гіршими, ніж для нас. А також важливий елемент звичайно важливо мати можливість застосувати свої можливості у випадку якихось загроз, для чого і проводяться постійні навчання", - сказав адмірал.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн Альянсу.

Як відомо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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