У Британії новий скандал: в урядовій будівлі були вечірки напередодні похорону принца Філіпа

Адміністративний персонал Даунінг-стріт організував два внутрішні святкування у переддень похорону принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, та у час, коли ковідні правила забороняли збиратися компаніями всередині приміщень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC. Першим інформацію опублікував The Telegraph.

Вечірки провели увечері 16 квітня 2021 року, тривали вони нібито до ранкових годин наступного дня. Одна з них була прощальною вечіркою для тодішнього комунікаційного директора Джеймса Слека, який йшов з посади. Друге зібрання, теж в урядовій будівлі, було пов’язане нібито з одним із особистих фотографів Джонсона. За інформацією The Telegraph, потім обидві вечірки об’єдналися у саду і тривали до ночі.

Слек вже вибачився за емоції, які це зараз викликає у громадськості, та визнав, що така подія "не мала б відбутися тоді, коли відбувалася".

На 16 квітня діючі в Англії коронавірусні правила забороняли зустрічі всередині приміщень, окрім як з людьми із власного домогосподарства та "бульбашки", а зустрічі надворі були дозволені групами до шести людей і за участю не більше як двох домогосподарств.

Крім того, з 9 до 17 квітня в Британії тривав національний траур у зв’язку зі смертю принца Філіпа, герцога Единбурзького і чоловіка королеви Єлизавети II.

Прем’єра Бориса Джонсона на жодній з цих двох вечірок не було, але нові факти додали звинувачень на його адресу у тому, що в уряді не виконували тих правил, які встановлювали для власних громадян. Окремі парламентарі закликають прем’єра до відставки.

Джонсон закликав їх дочекатися результатів спеціального розслідування, яке проводиться у зв’язку з "вечірковими" скандалами і результати якого очікуються наступного тижня.

Нагадаємо, кілька днів тому Джонсон зізнався, що був на вечірці з напоями в саду на Даунінг-стріт під час першого карантину і вибачився за це у парламенті.

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