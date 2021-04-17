Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Британії почалася церемонія похорону принца Філіпа, чоловіка королеви

Естонський депутат включився у зум-засідання парламенту з ліжка, з музикою та без сорочки

В уряді хочуть призначити голову Офісу євроінтеграції, якого не було останніх 1,5 років

РФ закрила в’їзд восьми американським чиновникам, в тому числі директору ФБР






У Британії почалася церемонія похорону принца Філіпа, чоловіка королеви

Субота, 17 квітня 2021, 17:02

У Великій Британії розпочалася церемонія похорону принца Філіпа, герцога Единбурзького і чоловіка королеви Єлизавети ІІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

 

Незадовго до 15.00 за місцевим часом труна з тілом герцога розпочала свою подорож з Віндзорського замку до каплиці Святого Георгія. Невдовзі після того як труну винесли з замку до каплиці на окоремому автомобілі попрямувала і королева.

 

Труну розмістили на спеціальному катафалку Land Rover, який який принц Філіп допомагав розробляти протягом 16 років.

Автомобіль був виготовлений на заводі Land Rover в Соліхаллі в 2003 році. Герцог попросив автомобіль перефарбувати у військовий зелений колір і допоміг спроектувати відкриту верхню задню частину автомобіля.

 

Труну супроводжують учасники процесії: сини принца і королеви, внуки, принци Вільям і Гаррі, а також інші члени королівської сім'ї та співробітники двору принца Філіпа.

Жалобна хода проходить за участю оркестру гренадерської гвардії і представників кількох родів військ. У каплиці святого Георгія пройде невелика церемонія, в якій візьмуть участь військові представники країн Співдружності.

О 15.00 присутні разом з усією країною вшанували пам'ять герцога хвилиною мовчання, після якої почалося відспівування принца, на якому присутні, відповідно до корона вірусних обмежень, тільки 30 родичів.

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua