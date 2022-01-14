В Британии новый скандал: в правительственном здании были вечеринки накануне похорон принца Филиппа

Административный персонал Даунинг Стрит организовал два внутренних празднования накануне похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы ІІ, и в то время, когда ковидные правила запрещали собираться компаниями внутри помещений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC. Первым информацию опубликовал The Telegraph.

Вечеринки провели вечером 16 апреля 2021 года, продолжались они якобы до утренних часов следующего дня. Одна из них была прощальной вечеринкой для тогдашнего коммуникационного директора Джеймса Слэка, который уходил с должности. Второе собрание, тоже в правительственном здании, было связано якобы с одним из личных фотографов Джонсона. По информации The Telegraph, затем обе вечеринки объединились в саду и продолжались до ночи.

Слэк уже извинился за эмоции, которые это сейчас вызывает у общественности, и признал, что такое событие "не должно было произойти тогда, когда происходило".

На 16 апреля действующие в Англии коронавирусные правила запрещали встречи внутри помещений, кроме как с людьми из собственного домохозяйства и "пузыря", а встречи на улице были разрешены группами до шести человек и с участием не более двух домохозяйств.

Кроме того, с 9 по 17 апреля в Британии продолжался национальный траур в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского и мужа королевы Елизаветы II.

Премьера Бориса Джонсона ни на одной из двух вечеринок не было, но новые факты добавили обвинений в его адрес в том, что в правительстве не выполняли тех правил, которые устанавливали для собственных граждан. Отдельные парламентарии призывают премьера к отставке.

Джонсон призвал их дождаться результатов специального расследования, проводимого в связи со скандалами вокруг вечеринок и результаты которого ожидаются на следующей неделе.

Напомним, несколько дней назад Джонсон признался, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время первого карантина и принес извинения за это в парламенте.

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