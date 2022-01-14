Міністр закордонних справ Данії в неділю приїде на Донбас

Міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод цими вихідними відвідає Україну та вирушить на лінію зіткнення на Донбасі.

Про це повідомило МЗС України у Facebook, пише "Європейська правда".

Кофод перебуватиме в Україні два дні - 15 і 16 січня. Його візит має на меті засвідчити підтримку України з боку Данії на тлі агресивних дій Російської Федерації, зазначили в МЗС.

Під час візиту українська та данська сторони обговорять подальшу консолідацію міжнародної підтримки України в протидії російській агресії, кроки задля збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, просування європейської інтеграції України.

16 січня глава данської дипломатії відвідає лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил, де особисто ознайомиться із актуальною безпековою ситуацією.

Як повідомлялося, уряд Данії вирішив спрямувати до місій НАТО у Балтії ще один фрегат і чотири винищувачі F-16 на тлі загострення риторики Російської Федерації і нарощування нею сил на кордонах з Україною.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.