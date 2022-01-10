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Данія посилить присутність у місіях НАТО в країнах Балтії

Понеділок, 10 січня 2022, 16:21

Уряд Данії вирішив спрямувати до місій НАТО у Балтії ще один фрегат і чотири винищувачі F-16 на тлі загострення риторики Російської Федерації і нарощування нею сил на кордонах з Україною.

Як повідомляє DR, про це сказав міністр закордонних справ Єппе Кофод, пише "Європейська правда".

Для посилення захисту країн Балтії туди вирушить додатковий данський фрегат "Peter Willemoes" з 160 членами екіпажу та чотири винищувачі F-16, що доповнять повітряні сили НАТО у регіоні, а також 70 військових.  

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"Наш підхід у питанні Росії й України має два треки: це потужна оборона і стримування, і тут ми діємо разом з НАТО, і це готовність до діалогу. Але для цього потрібно, щоб Росія припинила провокації і погрози", - сказав міністр.

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Данія Росія Альянс

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