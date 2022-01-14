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Министр иностранных дел Дании в воскресенье приедет на Донбасс

Пятница, 14 января 2022, 13:19

Министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод в эти выходные посетит Украину и отправится на линию столкновения на Донбассе.

Об этом сообщил МИД Украины в Facebook, пишет "Европейская правда".

Кофод будет находиться в Украине два дня – 15 и 16 января. Его визит призван подтвердить поддержку Украины со стороны Дании на фоне агрессивных действий Российской Федерации, отметили в МИД.

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Во время визита украинская и датская стороны обсудят дальнейшую консолидацию международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии, шаги по увеличению объемов двусторонней торговли и инвестиций, продвижение европейской интеграции Украины.

16 января глава датской дипломатии посетит линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил, где лично ознакомится с актуальной ситуацией безопасности.

Как сообщалось, правительство Дании решило направить в миссии НАТО в Балтии еще один фрегат и четыре истребителя F-16 на фоне обострения риторики Российской Федерации и наращивания ею сил на границах с Украиной.

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Дания МИД

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