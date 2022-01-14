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Прем'єрка Швеції захворіла на коронавірус

П'ятниця, 14 січня 2022, 14:36

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон здала позитивний результат на COVID-19.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Андерссон є однією із кількох партійних лідерів, які здали позитивний результат на вірус після дебатів у парламенті на початку цього тижня, тоді як король, королева та спадкова принцеса Швеції заразилися раніше цього місяця.

"Вона дотримується поточних рекомендацій і виконуватиме свої обов'язки з дому. З огляду на ситуацію прем'єр-міністр почувається добре", — сказав представник прем'єра.

У січні Швеція неодноразово встановлювала нові щоденні рекорди за кількістю випадків захворювання на COVID-19 на тлі зростаючої четвертої хвилі вірусу, що посилює навантаження на систему охорони здоров'я і викликає повторне введення багатьох обмежень.

Агентство охорони здоров'я очікує, що випадки, які в даний час досягають близько 25 000 на день, досягнуть піку наприкінці цього місяця, коли Швеція може досягти майже 70 000 щоденних випадків.

Нагадаємо, 10 січня Швеція посилила обмеження на тлі рекордних показників зараження.

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Швеція Коронавірус

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