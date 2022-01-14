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Укр / Рус

Премьер Швеции заболела коронавирусом

Пятница, 14 января 2022, 14:36

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон дала положительный результат на COVID-19.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Андерссон является одним из нескольких партийных лидеров, сдавших положительный результат на вирус после дебатов в парламенте в начале этой недели, тогда как король, королева и наследственная принцесса Швеции заразились ранее в этом месяце.

"Она придерживается текущих рекомендаций и будет выполнять свои обязанности из дома. Учитывая ситуацию, премьер-министр чувствует себя хорошо", — сказал представитель премьера.

В январе Швеция неоднократно устанавливала новые ежедневные рекорды по количеству случаев заболевания COVID-19 на фоне растущей четвертой волны вируса, что усиливает нагрузку на систему здравоохранения и вызывает повторное введение многих ограничений.

Агентство здравоохранения ожидает, что случаи, которые в настоящее время достигают около 25 000 в день, достигнут пика в конце этого месяца, когда Швеция может достигнуть почти 70 000 ежедневных случаев.

Напомним, 10 января Швеция усилила ограничения на фоне рекордных показателей заражения.

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Швеция Коронавирус

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