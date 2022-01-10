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Швеція посилить обмеження на тлі рекордних показників зараження

Понеділок, 10 січня 2022, 13:43

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон оголосила про запровадження додаткових обмежень, щоб стримати "рекордне поширення інфекції" у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Поширення інфекції в Швеції перебуває на історично високому рівні, сказала Магдалена Андерссон і закликала всіх зробити щеплення.

"Зараз ми вважаємо, що ситуація потребує вжиття заходів для зменшення навантаження на систему охорони здоров’я", – сказала вона.

"Я добре усвідомлюю, що це заходи, які утискають повсякденне життя людей. Тому я також хочу наголосити, що вони тимчасові, що і уряд, і влада будуть оцінювати необхідність заходів на постійній основі", - додала Андерссон.

За новими правилами, які набудуть чинності 14 січня, бари та ресторани будуть закриватися о 23:00.

Також буде запроваджено новий allmänt råd для дорослих, щоб обмежити їх кількість тісних контактів у приміщеннях. Allmänt råd можна перекласти як "загальна/громадська рекомендація", головний юрисконсульт Агентства охорони здоров’я описав це як "щось середнє між правилами та рекомендаціями". Штрафи за порушення не передбачені, але це має законодавчі підстави і не вважається факультативним.

"Я хочу рішуче підкреслити, що кожен, хто може працювати вдома, повинен це робити", – сказала Андерссон.

Також будуть запроваджені обмеження на кількість учасників публічних заходів.

Минулого тижня Швеція повідомила про найбільшу щоденну кількість підтверджених нових випадків зараження Covid-19 протягом пандемії.

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Швеція

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