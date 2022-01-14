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У прем'єра Британії вибачилися за вечірки перед похороном принца Філіпа

П'ятниця, 14 січня 2022, 14:58

Офіс прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона вибачився перед королевою Єлизаветою після того, як з'ясувалося, що його співробітники влаштували на Даунінг-стріт вечірки напередодні похорону принца Філіпа, в той час, коли зібрання людей в приміщенні було заборонено.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Джонсон стикається з найбільшою кризою свого прем’єрства після майже щоденних одкровень про серію вечірок під час локдауну, деякі з яких проводилися, коли звичайні люди не могли особисто попрощатися з помираючими родичами.

"Дуже прикро, що це сталося під час національного трауру, і номер 10 (Даунінг-стріт) вибачився перед Палацом", - сказав прессекретар Джонсона журналістам.

Раніше The Telegraph повідомила, що адміністративний персонал Даунінг-стріт організував два внутрішні святкування у переддень похорону принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, та у час, коли ковідні правила забороняли збиратися компаніями всередині приміщень.

Джонсон був у своїй заміській резиденції в Чекерс того дня і не був запрошений ні на яке зібрання, сказав його речник.

На Даунінг-стріт, пише Telegraph, були такі гуляння, що співробітники пішли в сусідній супермаркет, щоб купити валізу алкоголю, пролили вино на килими, а гойдалки, якими користувався маленький син прем'єр-міністра, були зламані.

Наступного дня королева Єлизавета прощалася з принцом Філіпом, своїм чоловіком, після його смерті у віці 99 років.

Нагадаємо, кілька днів тому Борис Джонсон зізнався, що був на вечірці з напоями в саду на Даунінг-стріт під час першого карантину і вибачився за це у парламенті.

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