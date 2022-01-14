У премьера Британии извинились за вечеринки перед похоронами принца Филиппа

Офис премьер-министра Британии Бориса Джонсона извинился перед королевой Елизаветой после того, как выяснилось, что его сотрудники устроили на Даунинг-стрит вечеринки накануне похорон принца Филиппа, в то время, когда собрания людей в помещении были запрещены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Джонсон сталкивается с самым большим кризисом своего премьерства после почти ежедневных откровений о серии вечеринок во время локдауна, некоторые из которых проводились, когда обычные люди не могли лично проститься с умирающими родственниками.

"Очень досадно, что это произошло во время национального траура, и номер 10 (Даунинг-стрит) извинился перед Дворцом", - сказал пресс-секретарь Джонсона журналистам.

Ранее The Telegraph сообщила, что административный персонал Даунинг-стрит организовал два внутренних празднования в преддверии похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, и в то время, когда карантинные правила запрещали собираться компаниями внутри помещений.

Джонсон был в своей загородной резиденции в Чекерсе в тот день и не был приглашен ни на какое собрание, сказал его спикер.

На Даунинг-стрит, пишет Telegraph, были такие гуляния, что сотрудники пошли в соседний супермаркет, чтобы купить чемодан алкоголя, пролили вино на ковры, а качели, которыми пользовался маленький сын премьер-министра, были сломаны.

На следующий день королева Елизавета прощалась с принцем Филиппом, своим мужем после его смерти в возрасте 99 лет.

Напомним, несколько дней назад Борис Джонсон признался, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время первого карантина и принес извинения за это в парламенте.

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