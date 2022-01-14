Населення Хорватії за 10 років зменшилось на майже 10%

У Хорватії оприлюднили результати перепису населення, який проводили в країні восени минулого року.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Згідно з переписом, результати якого надало Центральне бюро статистики, за останні роки кількість населення Хорватії суттєво зменшилась.

В 2021 році в Хорватії зареєстрували 3 888 529 людей. До цього перепис проводився в 2011 році і на той момент в країні проживало 4 284 889 громадян.

Таким чином кількість жителів країни зменшилась на 396 360 (9,3%).

Згідно з переписом, у Хорватії налічується 1 438 423 домогосподарства та 2 350 444 одиниці житла. Кількість домогосподарств у порівнянні із 2011 роком зменшилась на 80 615 (5,31%), а кількість одиниць житла зросла на 103 534 (4,61%).

Найменше зниження зафіксовано в Загребі, Дубровницько-Неретванській та Задарській жупані. Найбільше падіння спостерігається у Вуковарсько-Сріємському, Сісаксько-Мославинському та Бродсько-Посавинському регіонах.

Перепис 2021 року проводиться з 13 вересня по 14 листопада у два етапи – самоперепис та польовий етап.

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