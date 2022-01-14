Население Хорватии за 10 лет снизилось почти на 10%

В Хорватии обнародовали результаты переписи населения, которую проводили в стране осенью прошлого года.

Об этом пишет "Балканський оглядач", сообщает "Европейская правда".

Согласно переписи, результаты которой предоставило Центральное бюро статистики, за последние годы количество населения Хорватии существенно уменьшилось.

В 2021 году в Хорватии зарегистрировали 3 888 529 человек. До этого перепись производилась в 2011 году и на тот момент в стране проживало 4 284 889 граждан.

Таким образом, количество жителей страны уменьшилось на 396 360 (9,3%).

Согласно переписи, в Хорватии насчитывается 1 438 423 домохозяйства и 2 350 444 единицы жилья. Число домохозяйств по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 80 615 (5,31%), а количество единиц жилья возросло на 103 534 (4,61%).

Наименьшее понижение зафиксировано в Загребе, Дубровницко-Неретванской и Задарской жупаниях. Наибольшее падение наблюдается в Вуковарско-Сриемском, Сисакско-Мославинском и Бродско-Посавинском регионах.

Перепись 2021 года проводилась с 13 сентября по 14 ноября в два этапа – самоперепись и полевой этап.

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