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Євросоюз засудив російський перепис населення в окупованому Криму

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 15:27

ЄС засудив рішення Росії провести перепис населення на території тимчасово окупованого нею Криму і міста Севастополя,  а також початок чергової призовної кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій 15 жовтня заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС. 

"Ці дії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві.

Європейський Союз закликав Росію припинити всі порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. 

"Європейський Союз буде продовжувати працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було підтверджено на першому саміті Міжнародної кримської платформи 23 серпня. Європейський Союз буде продовжувати проводити політику невизнання", - додав речник.

Раніше МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

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Крим Росія
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