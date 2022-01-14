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У Німеччині новий максимум випадків коронавірусу - понад 90 тисяч за добу

П'ятниця, 14 січня 2022, 15:39

Інститут Роберта Коха у п'ятницю повідомив про черговий щоденний рекорд нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За минулу добу підтверджено 92 223 нових випадки та 286 нових смертей.

Семиденний рівень захворюваності становить 470,6 на 100 000 осіб і наближається до рекордного показника 485, який був зафіксований у листопаді 2021 року.

"Омікрон" зараз є домінуючим варіантом COVID-19 в Німеччині. Він склав 73,3% випадків проти 44,3% на попередньому тижні.

Нагадаємо, Бундестаг в березні може провести голосування щодо запровадження загальної обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

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Коронавірус Німеччина

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