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В Германии новый максимум случаев коронавируса – более 90 тысяч в сутки

Пятница, 14 января 2022, 15:39

Институт Роберта Коха в пятницу сообщил об очередном ежедневном рекорде новых случаев заражения коронавирусом в Германии.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

За прошедшие сутки подтверждено 92 223 новых случая и 286 новых смертей.

Семидневный уровень заболеваемости составляет 470,6 на 100 000 человек и приближается к рекордному показателю 485, зафиксированному в ноябре 2021 года.

"Омикрон" сейчас является доминирующим вариантом COVID-19 в Германии. Он составил 73,3% случаев против 44,3% на прошлой неделе.

Напомним, Бундестаг в марте может провести голосование по введению всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса.

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Коронавирус Германия

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