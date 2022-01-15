У Білому домі не виключили провокації з боку РФ для виправдання вторгнення в Україну

У Білому домі заявили, що РФ може влаштувати провокацію, яку використає в якості приводу для вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

"Як ви всі чули від нас багато разів, ми стурбовані тим, що російський уряд готується до вторгнення в Україну, яке може призвести до масових порушень прав людини та воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне своїх цілей" - сказала вона.

"У рамках своїх планів Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення — і ми бачили це раніше; ми бачили це ще до початку 2014 року. І російські військові планують розпочати ці дії за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може початися з середини січня до середини лютого" - зазначила Псакі.

За її словами, у США є інформація, яка вказує на те, що Росія вже попередньо налаштувала групу оперативників для проведення рейкової операції на сході України. "Оперативники навчаються веденню міської війни та використанню вибухівки для здійснення диверсій проти власних сил Росії" - сказала речниця.

"Наша інформація також свідчить про те, що російські суб’єкти впливу вже починають фабрикувати українські провокації в державних і соціальних медіа, щоб виправдати російське втручання та посіяти розкол в Україні" - додала вона.

За словами Псакі, російські медіа-наративи також звинувачують Захід у ескалації напруженості, висвітлюють гуманітарні проблеми в Україні, які могла б вирішити російська інтервенція, і пропагують російський патріотизм, щоб заохочувати національну підтримку військових дій.

"Протягом грудня російськомовний контент у соціальних мережах, який охоплює всі три наративи, збільшився в середньому до майже 3500 постів на день, що на 200 відсотків більше, ніж у середньому в листопаді" - сказала Псакі.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко стверджує, що загроза нападу Росії не зменшилась після того як в Альянсі відповіли відмовою на ультимативні вимоги Москви.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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