В Белом доме не исключили провокации со стороны РФ для оправдания вторжения в Украину

В Белом доме заявили, что РФ может устроить провокацию, используемую в качестве повода для вторжения в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как вы все слышали от нас много раз, мы обеспокоены тем, что российское правительство готовится к вторжению в Украину, которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей", - сказала она.

"В рамках своих планов Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения – и мы видели это раньше; мы видели это еще в начале 2014 года. И российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться с середины января по середину февраля", - отметила Псаки.

По ее словам, в США есть информация, указывающая на то, что Россия уже предварительно настроила группу оперативников для проведения рельсовой операции на востоке Украины. "Оперативщики учатся ведению городской войны и использованию взрывчатки для совершения диверсий против собственных сил России", - сказала спикер.

"Наша информация также свидетельствует о том, что российские субъекты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных и социальных медиа, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол в Украине", - добавила она.

По словам Псаки, российские медиа-нарративы также обвиняют Запад в эскалации напряженности, освещают гуманитарные проблемы в Украине, которые могла бы решить российская интервенция, и пропагандируют российский патриотизм, чтобы поощрять национальную поддержку военных действий.

"В течение декабря русскоязычный контент в социальных сетях, охватывающий все три нарратива, увеличился в среднем почти до 3500 постов в день, что на 200 процентов больше, чем в среднем в ноябре" - сказала Псаки.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды