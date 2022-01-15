Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Білому домі не мають інформації щодо пропонованої Зеленським зустрічі з Байденом і Путіним

Субота, 15 січня 2022, 14:45

Речниця Білого дому Джен Псакі не має інформації з приводу пропозиції тристоронньої зустрічі президентів України, США та Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала на брифінгу у Білому домі.

"Мені нема чого анонсувати в плані наступних кроків у переговорах. Усі повернулися в свої столиці, зараз розмовляють про це" - сказала Псакі.

"Зазначу, що точка зору президента і наша точка зору полягає в тому, що від президента Путіна і Росії залежить визначити, який шлях до цього. Ми готові незалежно від того, що вони вирішать" - зазначила вона.

За словами речниці, якщо РФ вирішить вторгнутися в Україну, це матиме економічні наслідки, які "виходять далеко за межі 2014 року".

"Якщо вони вирішать, що хочуть брати участь у дипломатичних розмовах і переговорах, ми дуже відкриті до цього. І ми сподіваємося, що вони це зроблять" - сказала Псакі.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести саміт за участю президента Росії Владіміра Путіна.

"Президент Зеленський запропонував президента Байдену, і ми думаємо це може спрацювати, організувати тристоронню зустріч, можливо, через відеоконференцію з президентом Путіним. Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", — заявив Єрмак.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Байден Путін

Статті

Найгірший з принців: як син Єлизавети II підставив британську монархію

У британській королівській родині стався ще один скандал. Проте тепер Букінгемському палацу довелося піти на безпрецедентні заходи.
14 січня 2022 — Володимир Куренной, для Європейскої правди

Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону

Через скандали навколо порушення карантину Борис Джонсон наразі ближчий до відставки, аніж будь-коли з моменту свого призначення на прем'єрську посаду.
14 січня 2022 — Єгор Брайлян, для Європейської правди

У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ

Альянс виявився не готовий іти на поступки. По суті, є лише одна домовленість, якої досягли НАТО, США та РФ за два дні переговорів...
13 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда