У Білому домі не мають інформації щодо пропонованої Зеленським зустрічі з Байденом і Путіним

Речниця Білого дому Джен Псакі не має інформації з приводу пропозиції тристоронньої зустрічі президентів України, США та Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала на брифінгу у Білому домі.

"Мені нема чого анонсувати в плані наступних кроків у переговорах. Усі повернулися в свої столиці, зараз розмовляють про це" - сказала Псакі.

"Зазначу, що точка зору президента і наша точка зору полягає в тому, що від президента Путіна і Росії залежить визначити, який шлях до цього. Ми готові незалежно від того, що вони вирішать" - зазначила вона.

За словами речниці, якщо РФ вирішить вторгнутися в Україну, це матиме економічні наслідки, які "виходять далеко за межі 2014 року".

"Якщо вони вирішать, що хочуть брати участь у дипломатичних розмовах і переговорах, ми дуже відкриті до цього. І ми сподіваємося, що вони це зроблять" - сказала Псакі.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести саміт за участю президента Росії Владіміра Путіна.

"Президент Зеленський запропонував президента Байдену, і ми думаємо це може спрацювати, організувати тристоронню зустріч, можливо, через відеоконференцію з президентом Путіним. Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", — заявив Єрмак.