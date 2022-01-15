В Белом доме нет информации о предлагаемой Зеленским встрече с Байденом и Путиным

Представитель Белого дома Джен Псаки не располагает информацией о предложении трехсторонней встречи президентов Украины, США и России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала на брифинге в Белом доме.

"Мне нечего анонсировать в плане следующих шагов в переговорах. Все вернулись в свои столицы, сейчас говорят об этом" - сказала Псаки.

"Отмечу, что точка зрения президента и наша точка зрения в том, что от президента Путина и России зависит определить, какой путь к этому. Мы готовы независимо от того, что они решат", - отметила она.

По словам пресс-секретаря, если РФ решит вторгнуться в Украину, это будет иметь экономические последствия, которые "выходят далеко за пределы 2014 года".

"Если они решат, что хотят участвовать в дипломатических разговорах и переговорах, мы очень открыты. И мы надеемся, что они это сделают" – сказала Псаки.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента России Владимира Путина.

"Президент Зеленский предложил президента Байдену, и мы думаем это может сработать, организовать трехстороннюю встречу, возможно, через видеоконференцию с президентом Путиным. Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", — заявил Ермак.