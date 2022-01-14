Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч з Путіним - глава ОП

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести саміт за участю президента Росії Владіміра Путіна.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції, організованої Atlantic Council, пише "Європейська правда".

"Президент Зеленський запропонував президента Байдену, і ми думаємо це може спрацювати, організувати тристоронню зустріч, можливо, через відеоконференцію з президентом Путіним. Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", — заявив Єрмак.

Він також зазначив, що США зараза займають правильну позицію, коли говорять, що хочуть бути залученими до всіх можливих форматів у переговорах з Росією.

Як відомо, Зеленський і Байден провели телефонну розмову 3 січня, на якій обговорювалася російська загроза.

Байден "чітко запевнив", що США "дадуть рішучу відповідь, якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну".

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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