Литва розвернула найбільшу з початку року кількість мігрантів на кордоні з Білоруссю

За суботу 15 січня литовські прикордонники не впустили до країни 19 нелегальних мігрантів, що прибули через територію Білорусі.

Як інформує LRT, про це повідомили у прикордонніій службі, пише "Європейська правда".

Це найбільша кількість з початку 2022 року, але не йдеться про різке зростання. Так, у п’ятницю прикордонники розвернули чотирьох людей, у четвер - 18. В попередні три дні таких спроб не було, а минулої неділі з Білорусі до Литви спробували потрапити четверо мігрантів.

У той же час, сусідня Латвія протягом останнього тижня щоденно розвертала десятки людей. Макмимум випав на п’ятницю 14 січня, коли прикордонники не впустили 50 осіб.

Польські прикордонники останні два дні зафіксували також по пів сотні спроб нелегального перетину кордону з Білорусі.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що потік мігрантів, які вирушають до Білорусі з намірами потрапити у ЄС, фактично припинився і зараз в країні залишається до 2 тисяч мігрантів.

Дія оголошеного у прикордонних районах надзвичайного стану завершилася, але контроль забезпечуватимуть так само, як і під час нього. Шимоніте не виключила відновлення надзвичайного стану, якщо ситуація знову загостриться.