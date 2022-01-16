Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва развернула наибольшее с начала года число мигрантов на границе с Беларусью

Воскресенье, 16 января 2022, 10:14

За субботу 15 января литовские пограничники не впустили в страну 19 нелегальных мигрантов, прибывших через территорию Беларуси.

Как сообщает LRT, об этом сообщили в пограничной службе, пишет "Европейская правда".

Это самое большое количество с начала 2022 года. В пятницу пограничники развернули четырех человек, в четверг - 18. В предыдущие три дня таких попыток не было, а в прошлое воскресенье из Беларуси в Литву попытались попасть четверо мигрантов.

В то же время, соседняя Латвия в течение последней недели ежедневно разворачивала десятки человек. Макмимум выпал на пятницу 14 января, когда пограничники не впустили 50 человек.

Польские пограничники последние два дня зафиксировали также по полсотни попыток нелегального пересечения границы с Беларуси.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что поток мигрантов, отправляющихся в Беларусь с намерениями попасть в ЕС, фактически прекратился и сейчас в стране остается до 2 тысяч мигрантов.

Действие объявленного в приграничных районах чрезвычайного положения завершилось, но контроль будут обеспечивать так же, как и во время него. Шимоните не исключила восстановление чрезвычайного положения, если ситуация снова обострится.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва шантаж мигрантами

Статьи

Худший из принцев: как сын Елизаветы II подставил британскую монархию

Британскую королевскую семью сотряс еще один скандал. Однако теперь Букингемскому дворцу пришлось пойти на беспрецедентные меры.
14 января 2022 — Владимир Куренной, для Европейской правды

Похмелье для премьера: как нарушение карантина может стоить должности Борису Джонсону

Из-за скандалов, связанных с нарушением карантина, Борис Джонсон сейчас ближе к отставке, чем когда-либо с момента своего назначения на премьерский пост (укр.)
14 января 2022 — Егор Брайлян, для Европейской правды

В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ

Альянс оказался не готов идти на уступки. По сути, есть только одна договоренность, которой достигли НАТО, США и РФ за два дня переговоров.
13 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда