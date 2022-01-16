Литва развернула наибольшее с начала года число мигрантов на границе с Беларусью

За субботу 15 января литовские пограничники не впустили в страну 19 нелегальных мигрантов, прибывших через территорию Беларуси.

Как сообщает LRT, об этом сообщили в пограничной службе, пишет "Европейская правда".

Это самое большое количество с начала 2022 года. В пятницу пограничники развернули четырех человек, в четверг - 18. В предыдущие три дня таких попыток не было, а в прошлое воскресенье из Беларуси в Литву попытались попасть четверо мигрантов.

В то же время, соседняя Латвия в течение последней недели ежедневно разворачивала десятки человек. Макмимум выпал на пятницу 14 января, когда пограничники не впустили 50 человек.

Польские пограничники последние два дня зафиксировали также по полсотни попыток нелегального пересечения границы с Беларуси.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что поток мигрантов, отправляющихся в Беларусь с намерениями попасть в ЕС, фактически прекратился и сейчас в стране остается до 2 тысяч мигрантов.

Действие объявленного в приграничных районах чрезвычайного положения завершилось, но контроль будут обеспечивать так же, как и во время него. Шимоните не исключила восстановление чрезвычайного положения, если ситуация снова обострится.