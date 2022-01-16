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У словацько-польських Татрах четвертий день шукають зниклого туриста

Неділя, 16 січня 2022, 10:36

У словацькій частині Західних Татр четвертий день тривають пошуки 59-річного польського туриста, який сам вирушив гірським маршрутом і зник. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Чоловік вийшов на маршрут у середу, а в четвер перестав виходити на зв’язок з рідними.  

До пошуків з польського боку задіяна польська рятувальна служба TOPR, зі словацького - Horska Zachranna Służba (HZS), у тому числі гелікоптери. У п’ятницю словаки знайшли покинутий рюкзак туриста і почали прочісувати прилеглу територію з собаками, але поки без результатів.

Зараз у Татрах тривають суворі погодні умови, але багатьох походників це не зупиняє. Це вже не перший серйозний інцидент з туристами за останній тиждень. 

В суботу на маршруті до двохтисячника Риси турист зірвався з хребта і на кількасот метрів скотився вниз по схилу, отримавши перелом ноги та інші травми. Його вивезли гелікоптером до лікарні у Закопане. 

Приблизно у тому ж районі зірвалась ще одна людина. Йому пощастило обійтися без серйозних травм і після повернення на хребет турист разом з напарником рушили далі по маршруту. 

На початку тижня рятувальники двічі вилітали гелікоптером за туристами, що потрапили у біду. 

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Польща Словаччина Туризм

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