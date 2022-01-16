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Укр / Рус

В словацко-польских Татрах четвертый день ищут пропавшего туриста

Воскресенье, 16 января 2022, 10:36

В словацкой части Западных Татр четвертый день продолжаются поиски 59-летнего польского туриста, который сам отправился по маршруту и ​​пропал.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Мужчина вышел на маршрут в среду, а в четверг перестал выходить на связь с родными.

С польской стороны в поисках задействована спасательная служба TOPR, со словацкой - Horska Zachranna Służba (HZS), в том числе вертолеты. В пятницу словаки нашли рюкзак туриста и начали прочесывать прилегающую территорию с собаками, но пока без результатов.

Сейчас в Татрах суровые погодные условия, но многих походников это не останавливает. Это уже не первый серьезный инцидент с туристами за последнюю неделю.

В субботу на маршруте к двухтысячнику Рисы турист сорвался с хребта и на несколько сотен метров скатился вниз по склону, получив перелом ноги и другие травмы. Его вывезли вертолетом в больницу в Закопане.

Приблизительно в том же районе сорвался еще один человек. Ему повезло обойтись без серьезных травм и в итоге он вместе с напарником пошел дальше по маршруту.

В начале недели спасатели дважды вылетали вертолетом за туристами, попавшими в беду.

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Польша Словакия Туризм

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