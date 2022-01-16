Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Німеччина зареєструвала рекордний показник захворюваності на Covid-19

Неділя, 16 січня 2022, 12:47

У Німеччині показник захворюваності на коронавірус, так звана інцидентність, вперше перевищила 500 на 100 000 населення за останні сім днів.

Як повідомляє dpa, такі дані вранці у неділю оприлюднив Федеральний інститут ім. Роберта Коха.

Показник склав 515,7 на 100 000 населення країни, порівняно з 497 на 100 тис. у суботу. Ще тиждень тому він становив 362,7.

У Німеччині вперше з 1946 року зафіксували понад мільйон смертей за рік

Нагадаємо, 12-13 січня Німеччина оновила добові рекорди заражень, зареєструвавши понад 80 тисяч хворих у середу, а наступного дня 93 тисячі. Щоденна кількість померлих при цьому становить близько 300 за добу у дні з найвищими показниками. Населення країни - близько 83 млн.

Кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби з початку епідемії наблизилася до 8 млн і в понеділок ймовірно перетне цю позначку. З них від коронавірусу або спричинених ним ускладнень померли 115 619 людей. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Коронавірус

Статті

Найгірший з принців: як син Єлизавети II підставив британську монархію

У британській королівській родині стався ще один скандал. Проте тепер Букінгемському палацу довелося піти на безпрецедентні заходи.
14 січня 2022 — Володимир Куренной, для Європейскої правди

Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону

Через скандали навколо порушення карантину Борис Джонсон наразі ближчий до відставки, аніж будь-коли з моменту свого призначення на прем'єрську посаду.
14 січня 2022 — Єгор Брайлян, для Європейської правди

У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ

Альянс виявився не готовий іти на поступки. По суті, є лише одна домовленість, якої досягли НАТО, США та РФ за два дні переговорів...
13 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда