Німеччина зареєструвала рекордний показник захворюваності на Covid-19

У Німеччині показник захворюваності на коронавірус, так звана інцидентність, вперше перевищила 500 на 100 000 населення за останні сім днів.

Як повідомляє dpa, такі дані вранці у неділю оприлюднив Федеральний інститут ім. Роберта Коха.

Показник склав 515,7 на 100 000 населення країни, порівняно з 497 на 100 тис. у суботу. Ще тиждень тому він становив 362,7.

Нагадаємо, 12-13 січня Німеччина оновила добові рекорди заражень, зареєструвавши понад 80 тисяч хворих у середу, а наступного дня 93 тисячі. Щоденна кількість померлих при цьому становить близько 300 за добу у дні з найвищими показниками. Населення країни - близько 83 млн.

Кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби з початку епідемії наблизилася до 8 млн і в понеділок ймовірно перетне цю позначку. З них від коронавірусу або спричинених ним ускладнень померли 115 619 людей.

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