У Німеччині вперше з 1946 року зафіксували понад мільйон смертей за рік

Вперше з часу створення Федеративної Республіки Німеччина кількість смертей за рік перевищила мільйон - причиною такої кількості померлих є не тільки пандемія коронавірусу, але також старіння населення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Tagesspiegel.

Понад мільйон смертей за один рік у повоєнний період у нинішній Німеччині було зафіксовано в 1946 році. Тоді їхня кількість становила 1 001 600.

Хоча високу кількість смертей пояснювали важкими умовами життя тих часів, сьогодні, за даними статистичного відомства, причиною, перш за все, є збільшення населення та більший відсоток людей похилого віку.

Водночас, минулого року померло 1 016 899 осіб. У порівнянні з першим роком пандемії коронавірусу (2020) кількість смертей зросла на 3%, або на 31 327.

Старіння населення лише частково пояснює тенденцію зростання, оскільки водночас збільшується очікувана тривалість життя.

Разом з тим, до пандемії кількість смертей зросла в середньому на 1-2%. щорічно. Ситуація змінилася з початком коронавірусної кризи: вже в 2020 році кількість смертей зросла на 5% порівняно з 2019 роком до пандемії, а в 2021 році – на 8% порівняно з 2019 роком.

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