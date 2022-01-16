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Германия зарегистрировала рекордный показатель заболеваемости Covid-19

Воскресенье, 16 января 2022, 12:47

В Германии показатель заболеваемости коронавирусом, так называемая инцидентность, впервые превысил 500 на 100 000 населения за семь дней.

Как сообщает dpa, такие данные утром в воскресенье обнародовал Федеральный институт им. Роберт Коха, пишет "Европейская правда".

Показатель составил 515,7 на 100 000 населения страны по сравнению с 497 на 100 тыс. в субботу. Еще неделю назад он составлял 362,7.

В Германии впервые с 1946 года зафиксировали более миллиона смертей в год

Напомним, 12-13 января Германия обновила суточные рекорды заражений, зарегистрировав более 80 тысяч больных в среду, а на следующий день - 93 тысячи. Ежедневное количество умерших при этом составляет около 300 в сутки, в дни с самыми высокими показателями. Население страны – около 83 млн.

Число зарегистрированных случаев коронавирусной болезни с начала эпидемии приблизилось к 8 млн и в понедельник вероятно пересечет эту отметку. За время эпидемии от коронавируса или вызванных им осложнений умерло 115 619 человек.

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