Парламент Північної Македонії затвердив новий уряд

Парламент Північної Македонії затвердив новий коаліційний Кабінет міністрів на чолі з соціал-демократами, в якому як молодшими партнерами виступили дві етнічні албанські партії.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Новим прем'єр-міністром Північної Македонії став 47-річний Дімітар Ковачевський. Він був заступником міністра фінансів у попередньому уряді Зорана Заєва.

Ковачевський сказав, що зосередиться на подоланні економічної нестабільності, що посилюється пандемією та різким зростанням цін на енергоносії.

"Наслідки пандемії та енергетичної кризи залишаються серйозною проблемою для економіки… Уряд розробить план втручання для підтримки населення та економіки у подоланні наслідків енергетичної кризи… та захисту громадян від цінових потрясінь", - заявив Ковачевський парламенту.

12 із 21 міністерських посад у в новому кабінеті дісталися соціал-демократам, а дев'ять — молодшим партнерам з-поміж етнічних албанців.

Ковачевський заявив, що активізує переговори з Болгарією, щоб дозволити Північній Македонії офіційно розпочати переговори про вступ до ЄС, але не вестиме переговори з питань ідентичності.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков має відвідати Північну Македонію у вівторок.

Нагадаємо, Зоран Заєв офіційно подав заяву про відставку наприкінці грудня. Він вирішив залишити посаду лідера соціал-демократів після поразки партії на місцевих виборах в жовтні.

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