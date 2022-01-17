Парламент Северной Македонии утвердил новое правительство

Парламент Северной Македонии утвердил новый коалиционный Кабинет министров во главе с социал-демократами, в котором в качестве младших партнеров выступили две этнические албанские партии.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

Новым премьер-министром Северной Македонии стал 47-летний Димитар Ковачевски. Он был заместителем министра финансов в предыдущем правительстве Зорана Заева.

Ковачевски сказал, что сосредоточится на преодолении экономической нестабильности, усугубляемой пандемией и резким ростом цен на энергоносители.

"Последствия пандемии и энергетического кризиса остаются серьезной проблемой для экономики… Правительство разработает план вмешательства для поддержки населения и экономики в преодолении последствий энергетического кризиса… и защиты граждан от ценовых потрясений", - заявил Ковачевски парламенту.

12 из 21 министерского поста в новом кабинете достались социал-демократам, а девять — младшим партнерам из числа этнических албанцев.

Ковачевски заявил, что активизирует переговоры с Болгарией, чтобы позволить Северной Македонии официально начать переговоры о вступлении в ЕС, но не будет вести переговоры по вопросам идентичности. Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков должен посетить Северную Македонию во вторник.

Напомним, предыдущий премьер Зоран Заев подал в парламент заявление об отставке в конце декабря. Он решил покинуть пост лидера социал-демократов после поражения партии на местных выборах в октябре.