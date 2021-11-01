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Прем’єр Північної Македонії оголосив про відставку

Понеділок, 1 листопада 2021, 08:13

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв оголосив пізно в неділю, що піде у відставку як глава уряду, так і лідер правлячого Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ) після того, як його лівоцентристська партія зазнала поразки на місцевих виборах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.

Консервативна опозиційна група ВМРО-ДПМНЕ заявила про перемогу в більшості муніципальних округів у другому турі голосування в неділю. Перед виборами Заєв заявив, що піде у відставку, якщо СДСМ програє другий тур у столиці Скоп'є. За попередніми даними, незалежний кандидат Данела Арсовська, яку підтримують як ВМРО-ДПМНЕ, так і албанська оппозиція, перемагає кандидата від СДСМ у Скоп'є з підтримкою 55,3%.

"Я беру на себе відповідальність за такі події. Я іду у відставку з поста прем’єр-міністра і президента партії", – сказав Заєв на пресконференції.

Однак Заєв сказав, що його відставка не означає дострокових виборів: за законом коаліційний уряд може домовитися про вибір іншого прем’єр-міністра і сформувати уряд без нового голосування. Він додав, що залишиться на посаді тимчасового прем’єра.

СДСМ Заєва здобула перемогу на національних виборах 2020 року і утримує незначну перевагу у парламенті зі своїми союзниками – 62 із 120 депутатів.

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Північна Македонія
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