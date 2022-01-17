Німеччина стане співлідером Кримської платформи на напрямі політики невизнання
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина погодилася стати одним зі співлідерів Кримської платформи на напрямі політики невизнання.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
Кулеба нагадав, що українська сторона запропонувала партнерам в рамках Кримської платформи очолити один з п’яти напрямів її роботи.
"І сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером у Кримській платформі на напрямі політики невизнання", - заявив міністр.
За його словами, це підтвердження лідерського підходу німецької дипломатії.
Нагадаємо, 23 серпня 2021 року відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи – новостворений міжнародний формат, що ставить на меті домогтися деокупації Криму. Попри зусилля РФ, яка намагалася завадити організації саміту ("Європейська правда" розповідала про це), 23 серпня у Києві зібралися представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.
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