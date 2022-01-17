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Германия станет сопредседателем Крымской платформы по направлению политики непризнания

Понедельник, 17 января 2022, 13:32

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия согласилась стать одним из сопредседателей Крымской платформы по направлению политики непризнания.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Кулеба напомнил, что украинская сторона предложила партнерам в рамках Крымской платформы возглавить одно из пяти направлений ее работы.

"И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать сопредседателем в Крымской платформе по направлению политики непризнания", - заявил министр.

По его словам, это подтверждение лидерского подхода немецкой дипломатии.

Напомним, 23 августа 2021 года состоялся инаугурационный саммит Крымской платформы – нового международного формата, который ставит целью добиться деоккупации Крыма. Несмотря на усилия РФ, которая пыталась помешать организации саммита ("Европейская правда" рассказывала об этом), 23 августа в Киеве собрались представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

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