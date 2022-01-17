Германия станет сопредседателем Крымской платформы по направлению политики непризнания

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия согласилась стать одним из сопредседателей Крымской платформы по направлению политики непризнания.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Кулеба напомнил, что украинская сторона предложила партнерам в рамках Крымской платформы возглавить одно из пяти направлений ее работы.

"И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать сопредседателем в Крымской платформе по направлению политики непризнания", - заявил министр.

По его словам, это подтверждение лидерского подхода немецкой дипломатии.

Напомним, 23 августа 2021 года состоялся инаугурационный саммит Крымской платформы – нового международного формата, который ставит целью добиться деоккупации Крыма. Несмотря на усилия РФ, которая пыталась помешать организации саммита ("Европейская правда" рассказывала об этом), 23 августа в Киеве собрались представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

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