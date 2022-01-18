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Шотландія скасовує більшість карантинних обмежень

Вівторок, 18 січня 2022, 18:24

Шотландія з 24 січня планує скасувати низку карантинних обмежень у зв’язку з покращенням ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Перший міністр Нікола Стерджен заявила у парламенті, що Шотландія пройшла поворотну точку у хвилі епідемії, спричиненій штамом "Омікрон".

"Хоча ми маємо все більше підстав для оптимізму, кожен з нас все ще має робити свій внесок для того, щоб сповільнювати поширення вірусу", - зазначила вона. 

З понеділка знову будуть дозволені масові заходи у приміщеннях без обмежень та робота нічних клубів, скасовується рекомендація збиратись компаніями більш ніж з трьох домогосподарств.

У той же час, людей просять і далі за можливості працювати з дому і профілактично робити швидкий тест перед зустріччю компаніями. Також і далі зберігається масковий режим у громадському транспорті та публічних приміщеннях. 

З цього понеділка вже скасували обмеження на кількість учасників заходів надворі, у тому числі на футбольних матчах. 

За останні три дні у Шотландії зареєстрували трохи більше 20 тисяч заражень коронавірусом, тоді як в ці самі три дні минулого тижня - 36,5 тисяч. Частка позитивних тестів серед усіх зроблених знизилася з 30% на початку місяця до 20%. Кількість госпіталізацій також знижується. 

Як повідомлялося, в уряді Бориса Джонсона розглядають варіант з весни скасувати в Англії всі обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

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Велика Британія Коронавірус

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