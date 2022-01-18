В Англії всі коронавірусні обмеження можуть скасувати в березні

Офіс прем'єр-міністра Великої Британії розробляє плани щодо скасування всіх коронавірусних обмежень в Англії вже в березні.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда"

Високопоставлене джерело підтвердило, що уряд розглядає можливість скасування обов'язкової самоізоляції для позитивних випадків COVID-19, заявивши, що було б "неправильним" зберігати цей захід у довгостроковій перспективі.

Юридична вимога самоізоляції, що тягне за собою штрафи в розмірі до 10 000 фунтів стерлінгів за недотримання, є одним з кількох законодавчих актів про коронавірус, термін дії яких спливає в березні, і уряд розглядає питання про те, чи необхідно їх зберігати.

Рекомендації щодо роботи вдома та COVID-паспорта, введені з початком широкого поширення "Омікрон", можуть бути скасовані, але маски для особи залишать у короткостроковій перспективі.

Цього тижня Борис Джонсон проведе серію нарад, щоб переглянути траєкторію даних про коронавірус. Високопоставлене джерело сказало, що існує ймовірність того, що нові вимоги до тестування можуть "викривити" дані, враховуючи, що людям без симптомів більше не потрібно проходити ПЛР-тест після позитивного експрес-тесту, і багато хто не повідомляє про свої результати самостійно.

Але джерело сказало, що закономірність все одно буде очевидною.

Два високопоставлені джерела заявили, що COVID-сертифікати та правила роботи вдома "навряд чи збережуться" після 26 січня, але носіння масок може залишитися. Також, ймовірно, скасують вимогу для мандрівників проходити тест після повернення з-за кордону.

У своєму осінньо-зимовому плані уряд заявляв, що перегляне правила щодо самоізоляції до кінця березня 2022 року, але це було опубліковано до того, як почалося поширення варіанта "Омікрон".

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